FC Bayern: Pressekonferenz Nagelsmann vor Augsburg-Spiel im Liveticker

Der FC Bayern trifft am Freitag auf den FC Ausgburg. Kingsley Coman wird nicht dabei sein, hat aber zuletzt für Aufsehen gesorgt. Zu unrecht, findet Julian Nagelsmann.

Am Dienstag bestätigten die Münchner, dass nach Niklas Süle nun auch Josip Stanisic nach seiner Rückkehr von der kroatischen Nationalmannschaft positiv getestet wurde. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Während Süle und Stanisic am Freitagabend gegen den FC Augsburg ausfallen werden, konnten sich immerhin Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting rechtzeitig freitesten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nach SPORT1 -Informationen fehlte Kimmich jedoch am Donnerstag im Training und wird gegen den FCA womöglich ausfallen . Definitiv nicht dabei ist Kingsley Coman, dessen Rolle bei der französischen Nationalmannschaft zuletzt für Aufsehen gesorgt hat. Zu unrecht, wie Julian Nagelsmann findet.

+++ Nagelsmann „angefressen“ wegen Coman +++

Auf SPORT1 -Nachfrage ob Coman auch als Rechtsverteidiger eine Option ist: „Bei Kingsley war ich angefressen, dass ich in mehreren Medien gelesen habe, dass er als rechter Verteidiger oder Joker gespielt hat. Die Position hat er bei uns schon häufiger gespielt. Die Idee kam von Bayern München, jetzt hat er es auch bei Frankreich gespielt. Der Unterschied ist, dass wir es defensiv wie offensiv etwas anders spielen als Frankreich. Gegen Finnland musste er mehr defensive Läufe machen. Das hat sich ein bisschen auf seine Muskulatur ausgewirkt. Am Samstag wird er bei uns Spielersatztraining machen und dann voraussichtlich gegen Kiew wieder dabei sein.“

+++ Wann fällt die Kimmich-Entscheidung? +++

„Wann das Ergebnis vorliegt aus Joshs privatem Umfeld, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt keinen glühenden Draht zum Labor, ich habe auch keine Funkverbindung zu der Zentrifuge. Das kann ich nicht sagen, wann das Ergebnis kommt. Ich gehe davon aus, dass es heute ist. Es liegt auch immer ein bisschen daran, wie viele Proben da so reinmarschieren. Sollte das PCR-Ergebnis positiv sein, wäre er dann Kontaktperson. Dann ist es als Ungeimpfter so, dass er unabhängig von seinem eigenen Testergebnis in Quarantäne muss.“