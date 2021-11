Bielefeld will mit "mehr Selbstverständnis" auftreten

„Es ist in der Natur des Menschen, dass man nach Erfolgserlebnissen eine breitere Brust hat und das, was man tut, mit mehr Überzeugung tut“, sagte Trainer Frank Kramer vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg: „Das war auch bei uns so. Wir wollen mit mehr Selbstverständnis auftreten.“