DFB-Präsident? Gaby Papenburg plädiert für gemischte Doppel-Spitze

Gaby Papenburg von der Frauen-Initiative „Fußball kann mehr“ würde sich beim Deutschen Fußball-Bund ein „gemischtes Doppel“ an der Spitze wünschen

Die zur Frauen-Initiative „Fußball kann mehr“ gehörende Gaby Papenburg empfiehlt dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) ein „gemischtes Doppel“ an der Spitze.

An eine Kandidatin für das Präsidenten-Amt glaubt die frühere ran-Moderatorin allerdings „eher nicht“.

Dafür seien „die Beharrungskräfte beim DFB einfach zu stark“, erklärte Papenburg im Sportschau -Interview. „Aber eine Doppelspitze wäre doch genau das, was dem DFB im Moment sehr guttun würde.“

Papenburg für Doppel-Spitze beim DFB

Es gebe „so viele gravierende Probleme, die der Verband in Zukunft zu bewältigen hat - diese Last wäre an der Spitze doch auf zwei Schultern viel besser verteilt, als nur auf einer. Und hier ein gemischtes Doppel zu haben - das wäre total passend.“