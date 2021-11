Mr. Beast will LCS-Team mit Doublelift & Jensen

Mr. Best (im Bild links) hat auf einen Clip von Doublelift kommentiert, dass er in zwei Jahren ein LCS-Team mit ihm und Jensen besitzen möchte. © https://twitter.com/MrBeast

Nun hat Mr. Beast seine Ambitionen, in spätestens zwei Jahren ein eigenes LCS-Team ( League of Legends Championship Series, Anm. d. Red. ) zu besitzen, mit einem Kommentar auf einem Video-Clip von Yiliang „Doublelift“ Peng untermalt. Im Video spricht der ehemalige Starspieler von Team SoloMid und Team Liquid darüber, dass es doch eine unglaubliche Geldverschwendung wäre, würde Mr. Beast ein Team mit ihm und Nicolaj „Jensen“ Jensen, dem aktuellen Mid Laner von Team Liquid, auf die Beine stellen.

Zu alt fürs Profidasein?

Ob es sich bei dem Satz „Zwei weitere Jahre und ich mache es möglich!“ (2 more years and I‘ll make it happen, im Original) nur um eine daher gesagte Floskel handelt, bleibt abzuwarten. Dennoch - in zwei Jahren wären sowohl Jensen als auch Doublelift in ihren 30ern oder kurz davor. Entsprechend könnte es sich bei der Aussage Mr. Beasts um ein Ding der Aufmerksamkeit handeln, denn um ein ernstgemeintes Vorhaben.