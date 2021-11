Sportwetten: München und Dortmund klar favorisiert

Der zwölfte Spieltag der Fußball-Bundesliga bringt keine Veränderungen an der Tabellenspitze. Davon geht zumindest Sportwettenanbieter bwin aus. Für bwin ist Titelverteidiger Bayern München am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg ebenso klar favorisiert (Quote: 1,18) wie Verfolger Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart (Quote: 1,36). Die Münchner haben derzeit vier Punkte Vorsprung auf den BVB.