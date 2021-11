Ski alpin: Slalom-Premiere der FIS in Dubai sorgt für Wirbel

In dieser Halle in Dubai fanden die ersten FIS-Rennen statt © Imago

In einer Shopping Mall in Dubai wurden am Mittwoch die ersten offiziellen Rennen ausgetragen. Es ist nur der Anfang der umstrittenen Reform des neuen FIS-Bosses.

Es waren zwar noch keine offiziellen Weltcup-Rennen. Aber die zwei Hallen-Slaloms, die am Mittwoch durchgeführt wurden, markieren dennoch einen Wendepunkt in der Geschichte des alpinen Ski-Sports.

Ski-Rennen bei Temperaturen von 32 Grad

Dieser Hang lag natürlich nicht im Freien. Denn da wurden zum Zeitpunkt der Rennen 32 Grad gemessen. Nein, die Rennläufer fuhren auf einer Piste in der Halle dem Ziel entgegen: im riesigen Shoppingcenter „Mall of the Emirates“ in Dubai. Die Mall wurde 2005 eröffnet und ist mit 223.000 Quadratmetern eines der größten Einkaufszentren der Welt.