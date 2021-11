Tennis Heute: Alexander Zverev - Hubert Hurkacz LIVE, ATP-Finals 2021 im TV & TICKER

Bei den ATP Finals kommt es am Nachmittag zum entscheidenden Duell um den Halbfinal-Einzug zwischen Alexander Zverev und Hubert Hurkacz.

Djokovic oder Malediven? Das ist die große Frage für Alexander Zverev vor dem entscheidenden letzten Gruppenspiel bei den ATP Finals in Turin.

Gewinnt der Hamburger am Nachmittag sein Match gegen den Polen Hubert Hurkacz (ab 14 Uhr im LIVETICKER), steht er im Halbfinale des prestigeträchtigen Saisonabschlusses und trifft dort auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic . (NEWS: Alles zum Tennis)

ATP Finals: Zverev wäre bei Niederlage ausgeschieden

Verliert er, bekommt es entweder Hurkacz oder der Italiener Jannik Sinner mit dem Serben zu tun. Zverev jedenfalls wäre raus und würde wohl in der nächsten Maschine Richtung Malediven sitzen, wo er sich der Olympiasieger von diesem erfolgreichen, aber auch anstrengenden Jahr erholen will.

+++ Zverev will bestes Tennis zeigen +++

„Ich werde alles dafür tun, dass ich mein bestes Tennis zeige. Und hoffentlich klappt das dann schon“, sagte der 24-Jährige und betonte: „Das Turnier ist noch nicht vorbei.“ Zu gern würde er davor noch einmal gegen den Spieler antreten, der sein unglaubliches Jahr gleich in mehrerer Hinsicht mitgeprägt hat.

+++ Gute und schlechte Erfahrungen gegen Djokovic +++

Einerseits konnte er Djokovic im Halbfinale auf dem Weg zu seinem großen Meiserstück in Tokio besiegen. Andererseits war es der Serbe, der Zverev - ebenfalls im Halbfinale - bei den US Open aus allen Träumen riss, in diesem Jahr auch sein erste Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Damit es zur Revanche kommt, muss er aber erst einmal den unangenehmen Polen Hurkacz besiegen.