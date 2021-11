St. Pauli-Coach Schultz: "HSV wird immer der große Verein in Hamburg bleiben"

Spektakuläres Finish! St. Paulis Drama in der Nachspielzeit

Trotz des sportlichen Höhenflugs des FC St. Pauli stellt Trainer Timo Schultz die grundsätzliche Rolle des Lokalrivalen Hamburger SV nicht in Frage.

„Wir machen uns nicht kleiner als wir sind, aber aus der Historie heraus wird der HSV immer der große Verein in Hamburg bleiben“, sagte der Coach im Interview mit dem Magazin 11Freunde .

FC St. Pauli auf Augenhöhe mit dem HSV

Schultz: „Sportlich haben wir in den letzten Jahren viele Schritte aufgeholt. Nur wehre ich mich dagegen, von einer Wachablösung zu reden."

In der Zweitliga-Tabelle liegen die „Boys in Brown" als Spitzenreiter sechs Punkte vor dem siebtplatzierten HSV. Auch seine bislang einzige Saisonniederlage kassierte der einstige Bundesliga-Dino am Millerntor.