R6S: Tom Clancy’s Rainbow Six Invitational 2022 angekündigt

Bereits zum sechsten Mal findet das große Rainbow Six Siege Turnier statt. Ob bekanntes eSport-Team oder neu gebildete Clique: Alle haben die Chance, an regionalen Qualifiers teilzunehmen, um sich für das große Six Invitational 2022 vom 08. Februar - 20. Februar 2022 zu qualifizieren. 16 Teams stehen bereits fest – in den Open Qualifiers kann sich pro Region noch jeweils ein Team einen Platz in der Aufstellung sichern.