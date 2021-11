Pechstein kämpft um Olympiaticket in Stavanger

Eine weitere Chance auf die erhofften achten Winterspiele bietet sich Pechstein im Massenstart. Auch dort verlief der Start allerdings nicht wie gewünscht, im Halbfinale des Massenstartrennens am vergangenen Wochenende hatte die Berlinerin aufgegeben. "Man ist natürlich enttäuscht, wenn es vom Ergebnis nicht so läuft wie erhofft", sagte Jasch.

In Stavanger hofft der Bundestrainer zudem auf gute Bedingungen. Ein erster Test am Mittwoch war ernüchternd. „Das Eis war nicht ganz so schnell. Die Frage ist, wie es dann am Wochenende ist. Ich hoffe, dass es ein bisschen schneller ist. Es war etwas langsamer als erhofft“, sagte Jasch.