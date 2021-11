Darts: Gabriel Clemens wehrt sich gegen Hass-Posts im Netz

Nach dem Aus beim Grand Slam of Darts gegen Fallon Sherrock wird Gabriel Clemens im Netz hart attackiert. Dagegen wehrt er sich und erfährt Unterstützung.

Gabriel Clemens bringt so schnell nichts aus dem Gleichgewicht – am Oche und auch abseits davon.

Der deutsche Darts-Star ruht normalerweise in sich. (Grand Slam of Darts: Spielplan und Ergebnisse)

Darts: Clemens wendet sich nach Niederlage an Hater

Seinen aktuellen Eintrag auf Instagram schloss der Saarländer mit den Worten: „Und an die tollen Hater, Wettsüchtigen usw… Manchmal wäre es besser, man würde mal nachdenken, bevor man solche Sachen schreibt.“ (Alle Infos und Spiele des Grand Slam of Darts täglich im LIVESTREAM und LIVE im Free-TV auf SPORT1 )

Damit deutete er an, dass er nach seiner Niederlage gegen die Darts-Lady aus England in den Sozialen Medien viel Spott ertragen musste.

Doch dabei blieb es nicht. Er und seine Familie seien durch die Posts bedroht worden, prangerte Clemens an. Die Hater sollten „einfach mal darüber nachdenken, wie man sich selbst fühlen würde, wenn man bedroht wird oder dir und deiner Familie schlimme Dinge gewünscht werden!!!“

Dann aber verlor er den Faden, und Sherrock drehte auf. Erst glich sie mit einem 141er-Finish zum 3:3 aus, ehe sie die Fans in der Arena von Wolverhampton komplett ausrasten ließ. Mit einem 170er-Checkout machte sie den Sieg perfekt.

Clemens reihte sich indes in die immer länger werdende Liste der männlichen Darts-Spieler ein, die gegen die derzeit beste Frau der Welt in diesem Sport eine Niederlage hinnehmen mussten.

Hempel unterstützt Clemens nach Anfeindungen

Unterstützung erhielt er von seinem Kollegen und SPORT1-Co-Kommentatoren Florian Hempel. Der teilte Clemens‘ Post in seiner Instagram-Story und schrieb dazu: „Deutschlands #1. Somit besser als 83,24 Mio. Menschen in diesem Land, auf das man stolz sein kann und in dem die Menschen stolz sein sollten, ein solches Aushängeschild im Darts zu haben.“