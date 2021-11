AEW Dynamite: Neue Fehden für CM Punk, Bryan Danielson - und heiße Andeutungen

CM Punk verweigert MJF den Respekt

MJF stellte sich als den kommenden World Champion hin - und auch als kommenden Großverdiener, der im Jahr 2024 einen „Bieterkrieg“ auslösen würde (dem Jahr, in dem sein AEW-Vertrag ausläuft und WWE zur Zukunftsoption für ihn wird). Schon jetzt sei in der Umkleidekabine von AEW niemand auf seinem Level.

Bryan Danielson provoziert Champion Hangman Page

Page antwortete gleichermaßen spitz, dass er Omega nun mal besiegt hätte und dafür auch weniger als 30 Minuten gebraucht hätte - eine Anspielung auf das nach dieser Zeit mit einem Unentschieden geendete Match zwischen Danielson und Omega beim Grand Slam in New York .

Im ersten Match des Abends besiegte Danielson dann den maskierten Evil Uno von der Dark Order - und kündigte an, sich bis zu dem noch nicht terminierten Match gegen Page durch jedes Mitglied der Gruppierung zu arbeiten. Für das Dynamite kommende Woche in Chicago forderte er Colt Cabana heraus, den zweiten Lokalmatador neben dessen Weggefährten Punk.

Adam Cole und Kenny Omega lassen aufhorchen

Der entthronte Omega, der laut Medienberichten diverse Verletzungen auszukurieren hat, deutete derweil zu Beginn der Show eine längere Pause an: Er habe sich um einige Dinge zu kümmern, die er „nicht hier“ erledigen könne, meinte er in einem Backstage-Segment mit seinen Kumpanen Adam Cole und The Young Bucks.

Omega meinte dann, dass er eigentlich mit den Bucks gesprochen hätte - ein Missverständnis, das auf Spannungen hindeutet. Für den Moment wurden sie von dem Quartett schnell kleingeredet (“Ach so, ja klar, natürlich, kein Problem“) - ein Konflikt zwischen Omega und dem von WWE gewechselten Cole um die Führungsrolle bei The Elite ist jedoch eine naheliegende Rivalität für einen späteren Zeitpunkt.

In einem weiteren Backstage-Segment mit den Bucks drohte Fish den Gegnern Jungle Boy und Luchasaurus eine Demütigung an - und wollte seine Worte mit dem Satz „That is undisputed“ beschließen. Die Bucks jedoch schnitten ihm das Wort ab, dieser Ausdruck sei „hier nicht erlaubt“ (was auch eine Anspielung darauf war, dass WWE die Rechte an der Undisputed Era hat).