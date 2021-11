3. Liga: 1. FC Kaiserslautern – SV Wehen Wiesbaden (Freitag, 19:00 Uhr)

Am Freitag trifft der 1. FC Kaiserslautern auf die SV Wehen Wiesbaden. Anstoß ist um 19:00 Uhr. FCK gewann das letzte Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken mit 2:0 und liegt mit 22 Punkten weit oben in der Tabelle. Wiesbaden trennte sich im vorigen Match 2:2 vom FSV Zwickau.

Der Defensivverbund der SV Wehen Wiesbaden präsentiert sich noch nicht sattelfest und so kassierte man bisher 21 Gegentreffer. Dagegen läuft es in der Offensive mit 24 geschossenen Toren bereits rund. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchten die Gäste in den vergangenen fünf Spielen.