Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – VfL Bochum 1848 (Samstag, 15:30 Uhr)

Nachdem es in den letzten vier Partien keinen Sieg zu verbuchen gab, will Leverkusen gegen den VfL Bochum 1848 in die Erfolgsspur zurückfinden. Bayer 04 Leverkusen kam zuletzt gegen Hertha BSC zu einem 1:1-Unentschieden. Der VfL siegte im letzten Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 2:0 und liegt mit 13 Punkten im Mittelfeld der Tabelle.