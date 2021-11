2. Liga: SV Darmstadt 98 – FC St. Pauli (Samstag, 13:30 Uhr)

Darmstadt hat am kommenden Samstag keinen Geringeren als St. Pauli zum Gegner. Der SV Darmstadt 98 siegte im letzten Spiel gegen den FC Schalke 04 mit 4:2 und belegt mit 23 Punkten den vierten Tabellenplatz. Das letzte Ligaspiel endete für den FC St. Pauli mit einem Teilerfolg. 0:0 hieß es am Ende gegen den SV Sandhausen.

Ein gutes Vorzeichen: Auf heimischem Terrain läuft es diese Saison für Darmstadt wie am Schnürchen (5-0-1). Wer die Gastgeber als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 34 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des SV Darmstadt 98 stets gesorgt, mehr Tore als Darmstadt (31) markierte nämlich niemand in der 2. Liga. Vier Niederlagen trüben die Bilanz des SV Darmstadt 98 mit ansonsten sieben Siegen und zwei Remis.