2. Liga: SV Werder Bremen – FC Schalke 04 (Samstag, 20:30 Uhr)

Am Samstag trifft Bremen auf S04. Anstoß ist um 20:30 Uhr. Der SV Werder Bremen gewann das letzte Spiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:1 und liegt mit 19 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Die fünfte Saisonniederlage kassierte Schalke am letzten Spieltag gegen den SV Darmstadt 98.

Bremen bekommt es mit einer harten Nuss zu tun. In der Fremde weiß der FC Schalke 04 bislang zu überzeugen. In der Tabelle sind die Mannschaften in der gleichen Region unterwegs, nachdem die bisherige Saison der beiden Teams vergleichbar verlief. Offenbar teilte der SV Werder Bremen gerne aus. 36 Gelbe Karten im bisherigen Saisonverlauf sind ein beachtlicher Arbeitsnachweis.