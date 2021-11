2. Liga: FC Hansa Rostock – FC Erzgebirge Aue (Samstag, 13:30 Uhr)

FC Hansa Rostock will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen den FC Erzgebirge Aue punkten. Die Hansa siegte im letzten Spiel und hat nun 17 Punkte auf dem Konto. Zuletzt holte Aue einen Dreier gegen den 1. FC Heidenheim 1846 (2:0).

Zur Entfaltung ist Rostock daheim noch nicht gekommen, was sieben Punkte aus sechs Partien demonstrieren. Das Heimteam steht aktuell auf Position elf und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Wer FC Hansa Rostock als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 37 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Bisher verbuchte die Hansa fünfmal einen dreifachen Punktgewinn. Demgegenüber stehen zwei Unentschieden und sechs Niederlagen. Der Ertrag der letzten Spiele ist grundsolide – zehn Punkte aus den letzten fünf Partien holte Rostock.