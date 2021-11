Erdal Keser: Wie Stefan Kuntz der Türkei neues Leben einhauchte

Stefan Kuntz ist als Trainer der türkischen Nationalmannschaft voll eingeschlagen. Der Saarländer hauchte dem Team neues Leben ein, was in der Türkei Hoffnungen auf die verloren geglaubte WM-Teilnahme nährt.

Stefan Kuntz kam, sah und siegte. Zumindest vorerst wird der 59-Jährige als Magier gefeiert . Mit null Punkten waren enttäuschende Türken in der Vorrunde der Europameisterschaft in diesem Sommer mit Pauken und Trompeten ausgeschieden. Nach einem 1:6 gegen die Niederlande drohte im September auch das Verpassen der Winter-WM 2022 in Katar. Dann übernahm Kuntz, der 2017 und 2021 mit der deutschen U21 Europameister wurde.

Und der frühere Vollblutstürmer führte die Türken mit dem 2:1-Sieg in Montenegro in der WM-Qualifikation auf Platz zwei der Gruppe C - und damit in die Playoffs. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)