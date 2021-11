2. Bundesliga: Werder Bremen - Schalke 04 LIVE im TV, Stream, Ticker

In der 2. Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Werder Bremen und Schalke 04. Vor dem Duell der Traditionsvereine stehen beide unter Zugzwang.

117-mal trafen Werder Bremen und Schalke 04 schon in einem Pflichtspiel aufeinander. Das Duell am Samstagabend im Topspiel der 2. Bundesliga wird aber das erste Duell der Traditionsvereine in Liga zwei - und SPORT1 ist LIVE dabei.