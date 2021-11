Mario Götze zurück zu Berater Volker Struth - auch Julian Weigl im Team

Mario Götze und Volker Struth gehen künftig wieder gemeinsame Wege. Der Weltmeister von 2014 und der Star-Berater ( Sports360 ) hatten bereits vor mehreren Jahren erfolgreich zusammengearbeitet. An der Seite von Struth wechselte Götze 2013 von Borussia Dortmund zum FC Bayern. Im Mai 2016 trennten sich ihre Wege in beidseitigem Einvernehmen. Jetzt folgt das Spieler-Berater-Comeback des Jahres!

Struth: „Mario ist ein Teil meiner Erfolgsgeschichte“

Der Kontakt der beiden riss in den vergangenen Jahren nie ganz ab. Nach SPORT1-Informationen soll Sports360 auch an Götzes Verlängerung bei PSV Eindhoven in diesem Sommer mitgewirkt haben. Bei den Niederländern hat Götze wieder zu alter Stärke zurückgefunden und sich sogar ins Rampenlicht von Bundestrainer Hansi Flick gespielt. In der laufenden Saison erzielte er in 20 Pflichtspielen fünf Tore und lieferte sechs Assists.