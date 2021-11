Grand Slam of Darts: Rob Cross bezwingt Ryan Joyce - was macht Gerwyn Price?

Das Achtelfinale beim Grand Slam of Darts startet furios. Rob Cross gelingt gegen Ryan Joyce ein sensationeller Lauf.

Packendes Match zum Auftakt des Achtelfinals beim Grand Slam of Darts. (alle Infos und Spiele täglich im LIVESTREAM und LIVE im Free-TV auf SPORT1)

Dabei legte der Weltmeister von 2018 einen sensationellen Lauf hin. Nachdem Joyce zwischenzeitlich mit 3:2 in Führung gelegen hatte, entschied Cross sieben Legs in Serie für sich. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Mit 170-Rest hatte Cross sogar die Chance, auch das achte Leg in Folge und damit das Match für sich zu entscheiden. Den entscheidenden Dart auf das Bull‘s Eye vergab der 31-Jährige denkbar knapp.

Cross und Joyce liefern starkes Match

Insgesamt lieferten sich die Engländer eine Partie auf einem hohen Niveau. Der unterlegende Joyce startete in den ersten vier Legs mit einem starken 3-Dart-Average von 105, Sieger Cross brachte es insgesamt auf einen Average von 102,91.

Im Aldersley Leisure Village in Wolverhampton steigen am Abend noch drei weitere Partien im ersten Teil des Achtelfinals. Unter anderem bekommt es die amtierende Nummer eins Gerwyn Price mit Junioren-Weltmeister Bradley Brooks zu tun. (Spielplan Grand Slam of Darts)