Maurice Banach: Vor 30 Jahren verunglückte der damalige Stürmer des 1. FC Köln tödlich

Schweigeminute für Banach bei der Nationalmannschaft

Banachs Tod ein Grund für den Niedergang des 1.FC Köln?

Banachs Witwe: „Mein Leben war ein Scherbenhaufen“

Banach soll nach Angaben einiger Zeugen mit seinem Opel Omega zu schnell gefahren sein. Das rechtsmedizinische Gutachten habe ergeben, dass der FC-Stürmer nach einer Karnevalsveranstaltung am Abend zuvor in seiner Heimat auf dem Weg nach Köln alkoholisiert unterwegs gewesen sei. Die Frau und Familie zweifelten das aber vor Gericht mit Erfolg an.

FC plant Benefizspiel für Banach

„Sie haben ihn über all die Zeit nie vergessen, schwelgen nostalgisch in Erinnerungen an ihn und halten Mucki seit Jahren in Ehren“, schreibt Claudia Banach im Vorwort des Buches. „So wie er für mich immer in meinem Herzen sein wird, so ist er auch für immer in den Herzen der FC-Fans.“