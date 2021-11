DFB-Team: Lothar Matthäus zieht Vergleich zwischen Hansi Flick und Franz Beckenbauer

„Ich wage einen großen Vergleich und sage: Hansi erinnert mich an Franz“ schreibt Matthäus in seiner Sky-Kolumne . „So wie wir 1990 Franz Beckenbauer an den Lippen hingen, wenn er zu uns sprach, so habe ich das Gefühl, dass auch diese Spieler-Generation gebannt zuhört, wenn Hansi zu ihr spricht. Alle mögen ihn, alle sind von ihm begeistert. Alle laufen auch für ihn, um ein Spiel zu gewinnen.“

Matthäus glaubt an gute WM

„So ging es auch uns 1990 in Italien, als wir in jedem Telefonat oder in den Medien mitbekamen, wie die Hoffnung und der Glaube an das Team in der Heimat permanent stieg“, erinnert sich Matthäus.