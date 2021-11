Grand Slam of Darts Heute LIVE bei SPORT1: Achtelfinals mit Price, Cross & Clayton im TV

Beim Grand Slam of Darts stehen die ersten Achtelfinals an. Unter anderem sind zwei Weltmeister am Abend gefordert.

Im Aldersley Leisure Village stehen am Mittwoch die ersten Achtelfinals des Grand Slam of Darts an. Zum 15. Mal steigt der Wettbewerb um die nach der nach der 2018 verstorbenen Legende Eric Bristow benannten Trophäe. (Alle Infos und Spiele am Mittwoch ab 19 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)