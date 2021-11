Dota 2: Evil Geniuses-Star führt asiatisches Team Talon Esports an

Die philippinische eSports Organisation Talon Esports will von nun an im Dota 2-Geschäft mitmischen. Seit der Gründung 2016 ist das Unternehmen stetig gewachsen und unterhält Teams in League of Legends, Arena of Valor, Rainbow Six Siege, Overwatch und einigen weiteren Titeln. Für ihre Dota-Premiere haben sie als Captain ein echtes Schwergewicht an Land gezogen.