Horizon Cup: Interview mit Excoundrel zu Wild Rift

League of Legends: Wild Rift ist ein Spiel, das es eigentlich nicht hätte geben sollen. Bereits 2015 wollte Tencent, nachdem Riot Games vollständig übernommen wurde, das beliebte PC-Spiel auf Smartphones und Tablets portieren. Der US-Entwickler sträubte sich jedoch, weshalb der chinesische Techgigant mit Honor of Kings - hierzulande als Arena of Valor bekannt - ein eigenes Mobile-MOBA an den Start brachte.

Fünf Jahre später war es dann doch soweit und Riot Games veröffentlichte mit League of Legends: Wild Rift ein mobile Fassung des hauseigenen eSports-Titels. Dabei funktioniert das Game wie der „große Bruder“, jedoch mit angepasstem Gameplay für Smartphones, Tablets und Co.

League of Legends für die Hosentasche - Wild Rift

Aufgrund der Natur der Spielmechanik war es nur eine Frage der Zeit, ehe sich Riot Games dem Thema „Mobile eSports“ annahm. Nun, nachdem das Spiel über ein Jahr auf dem Markt ist, findet mit dem Horizon Cup die erste Weltmeisterschaft statt. Die besten Teams aus Europa, Korea, China und Co. spielen in Singapur um ein Preisgeld von 500.000 US-Dollar.

Excoundrel: Ich denke, dass Wild Rift eine fantastische Erweiterung zum bestehenden eSports-Ökosystem von League of Legends ist. Das ganze bietet eine tolle Möglichkeit all das zu genießen, was League of Legends zu bieten hat - nur in einer zusammengefassten und zugänglichen Form.