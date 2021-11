Anzeige

Wild Rift: Horizon Cup 2021 - Übersicht Wild Rift - der Horizon Cup 2021

Welche Teams schaffen die Gruppenphase und wer zieht direkt ins Halbfinale ein? Alle Daten und Fakten zur ersten Weltmeisterschaft in League of Legends: Wild Rift. © Riot Games

Florian Merz

Aktuell findet in Singapur die erste Weltmeisterschaft für League of Legends: Wild Rift statt - sozusagen die „Mobile-Worlds“. Welches Team schnappt sich am Ende den „Horizon Cup“?

Mit League of Legends: Wild Rift wagt sich Entwickler RIot Games auf die große Bühne der Mobile-Games. So ist es erst ein gutes Jahr her, seit mit Wild Rift ein League of Legends „To Go“ veröffentlicht wurde, doch schon jetzt kämpfen einige der besten Teams der Welt um den Titel des Weltmeisters.

Die Wild-Rift-Weltmeisterschaft - Horizon Cup 2021

Die „Mobile-Worlds“ befindet sich gegenwärtig in den letzten Zügen der Gruppenphase, doch haben sich bereits die ersten beiden Teams für Semi-Finals qualifiziert: Sowohl Da Kun Gaming wie auch ThunderTalk Gaming sind für K.o.-Phase gesetzt. Die Organisationen stammen aus China, einem Land, in dem besonders mobiles Gaming einen hohen Stellenwert besitzt, trotz des anhaltenden Feldzuges der eigenen Regierung gegen Videospiele.

Die restlichen Teilnehmer haben sich im Anschluss um die vier verbliebenden Plätze in der Knockout Stage bekämpft. Hierbei bestand das Teilnehmerfeld aus bekannten Szenegrößen. Aus Korea ist unter anderem KT Rolster vertreten, während TSM ein brasilianisches Roster ins Rennen schickt. Mit Tobias „memorized“ Andy Orendi findet sich zudem ein deutscher Spieler in den Reihen von Team Queso, dem europäischen Vertreter in Singapur.

Entsprechend scheint die Faszination für Wild Rift langsam aber sicher auch nach Europa rüberzuschwappen. Im Gespräch mit SPORT1 verriet Wild-Rift-Experte und Kommentator Ceirnan „Excoundrel“ Lowe, warum League of Legends auch in einer mobilen Fassung begeistert: „Wild Rift ist ein kurzweiliges Spiel, mit ständigen Teamkämpfen und großer Spannung auch auf dem Pro-Level“, so Lowe. Das gesamte Interview findet ihr hier: Excoundrel im Interview.

Am Ende sollte es für Team Queso nicht über die Group Stage hinausgehen. Die eSports-Organisation beendete das Turnier auf dem vierten Platz der Gruppe B. Freuen dürfen sich hingegen Sengoku Gaming, KT Rolster, Team Secret sowie SBTC Esports, die nun im Viertelfinale um den Halbfinaleinzug spielen werden.

Daten, Fakten, Preisgeld - Horizon Cup 2021