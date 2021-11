Battlefield 2042: Die stärksten Sniper im Spiel

Anzeige

Mit dem richtigen Scharfschützengewehr habt ihr im Kampf einen Vorteil © EA

Der Early Access von Battlefield 2042 ist gestartet und Spieler stürzen sich in Gefechte auf den neuen Karten. Welche Sniper sollte man dafür allerdings benutzen?

Battlefield 2042 steht kurz vor der Veröffentlichung und bereits seit einigen Tagen können Spieler die neuen Inhalte mit Early Access testen. Während die Beta des Multiplayer-Shooters vor einigen Wochen nicht wirklich gut bei der Community ankam, liest man in den vergangenen Tagen schon deutlich positiveres Feedback in den sozialen Medien. Neben den kritisch bewerteten Spezialisten sowie Fahrzeugen sind in Battlefield natürlich die Waffen wichtig. Welche Knarren auch wirklich gut sind, ist am Anfang gar nicht so leicht herauszufinden. Deshalb schauen wir uns heute an, welche die stärksten Sniper in Battlefield 2042 sind.

Die stärksten Sniper in Battlefield 2042

Die schwächste von den drei Snipern ist wohl die DXR-1. Die Waffe kommt in keinem Aspekt so richtig an den beiden anderen Scharfschützengewehren vorbei. Das Handling ist nicht wirklich gut, ein aggressiver Spielstil wird nicht belohnt und die Reichweite sticht auch nicht gerade hervor. Laut den Werten der einzelnen Waffen hat die DXR-1 zwar die höchste Feuerkraft, aber darauf kommt es nicht unbedingt an.

Die NTW-50 fühlt sich beispielsweise deutlich besser während eines Matches an. Gegenüber der DXR-1 weist diese Sniper eine weitaus höhere Reichweite auf. Außerdem steckt noch richtig Wucht hinter der Waffe und das spürt man auch, wenn man sie in der Hand hält. Mit dem richtigen Munitionstyp könnt ihr sogar Fahrzeuge aus dem Verkehr ziehen. Der einzige Nachteil der NTW-50 ist die sehr kleine Magazingröße von lediglich drei Schuss – ihr müsst also eure Zielgenauigkeit unter Beweis stellen.

Unsere Lieblings-Sniper in Battlefield 2042 ist bisher auf jeden Fall die SWS-10. Von Beginn an lässt sich die Waffe ziemlich ordentlich spielen und muss nicht erst mit Aufsätzen auf ein annehmbares Level gebracht werden. Sound und Aussehen sind natürlich Geschmackssache, aber wir finden, dass die SWS-10 in diesen beiden Punkten auf ganzer Linie abliefert. Gerade wenn ihr bisher noch wenige Erfahrungen mit Battlefield gemacht habt, empfehlen wir euch diese Sniper – sie ist nämlich relativ einfach zu spielen.