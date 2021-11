Fortnite trifft auf Star Wars: Boba Fett bald auf der Insel

Boba Fett und Fortnite: Alle Informationen

Bereits am 29. Dezember erscheint die neue Disney-Serie und setzt inhaltlich nach den Geschehnissen der zweiten Staffel von The Mandalorian an. Fortnite-Fans müssen nicht ganz so lange auf den Kopfgeldjäger warten: Bereits am 24. Dezember wird Boba Fett auf der Insel des Battle-Royale-Shooters auftauchen. Das bestätigte Epic Games auf Twitter - ein schönes Weihnachtsgeschenk für alle Fortnite- und Star-Wars-Fans also. Begleitet wird Boba sowohl in der bevorstehenden Disney-Serie als auch bei diesem Crossover von seiner Partnerin Fennec Shand.