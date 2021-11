FC Liverpool: Georginio Wijnaldum blickt zurück: "Unter Klopp lief vieles schief"

Georginio Wijnaldum äußert sich zu seiner Anfangszeit unter Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Bei PSG läuft es noch nicht so rund für ihn - der Niederländer sieht das jedoch entspannt.

Für den niederländischen Nationalspieler läuft es bisher bei seinem neuen Arbeitgeber Paris St. Germain, noch nicht so wie gewünscht. ( DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Ligue 1)

Die Startschwierigkeiten in der französischen Hauptstadt erklärt sich der 32-Jährige folgendermaßen: „Das hatte ich auch, als ich am Anfang zu Liverpool kam. Damals war es die erste Saison von Jürgen Klopp und auch in dieser Saison lief vieles gut, aber auch vieles schief.“