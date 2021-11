1. FC Magdeburg: 13 Spieler mit COVID 19 infiziert - Spiel in Zwickau abgesagt

Wie der FCM am Mittwoch mitteilte, haben sich 13 Spieler infiziert und nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Magdeburg in eine häusliche Quarantäne begeben.

Das Ligaspiel am kommenden Samstag beim FSV Zwickau ist nach Rücksprache mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) abgesagt worden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Auch bei Kaiserslautern mehrere Personen positiv getestet

Auch beim Ligakonkurrenten 1. FC Kaiserslautern wurden mehrere Personen positiv getestet. Über die Anzahl der Infizierten machten die Pfälzer keine Angaben. Das Training am Dienstag wurde abgesagt.

„Die positiv Getesteten befinden sich zurzeit in häuslicher Quarantäne, bislang liegen ausschließlich milde Verläufe vor“, hieß es: „Darüber hinaus leiden noch weitere Spieler aktuell unter grippalen Infekten.“ Am Mittwoch soll der Trainingsbetrieb in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt mit allen negativ getesteten Personen fortgesetzt werden.