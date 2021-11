Anzeige

Kuntz nach Play-off-Einzug der Türkei: Erfolg "sehr hoch einzuschätzen" Kuntz: Erfolg „sehr hoch einzuschätzen“

Kuntz sieht türkische Nationalmannschaft auf gutem Weg © AFP/SID/SAMAR JORDAMOVAC

SID

Chefcoach Stefan Kuntz sieht die türkische Fußball-Nationalmannschaft nach dem Einzug in die Play-offs der WM-Qualifikation auf einem guten Weg.

Chefcoach Stefan Kuntz sieht die türkische Fußball-Nationalmannschaft nach dem Einzug in die Play-offs der WM-Qualifikation auf einem guten Weg.

„Ich kann in spielerischer Hinsicht und auch beim Teamgeist schon Fortschritte erkennen“, sagte Kuntz dem SID am Mittwoch. Es sei aber auch noch in vielen Bereichen Luft nach oben: „Das ist aber auch normal, wenn man noch nicht so lange zusammengearbeitet hat.“

Anzeige

Die Türkei hatte sich am Dienstag durch ein 2:1 (1:1) in Montenegro den zweiten Platz in der Gruppe G und das ersehnte Playoff-Ticket gesichert. „Der Erfolg ist für uns sehr zufriedenstellend und sehr hoch einzuschätzen, weil es unser Traum war, noch an den Play-offs teilzunehmen“, sagte Kuntz.

Bei der Auslosung am 26. November (17.00 Uhr) in Zürich ist die Türkei in Topf 2 gesetzt. Mögliche Gegner im Halbfinale sind Europameister Italien, Portugal, Schottland, Russland, Schweden und Wales.

Einen Wunschgegner hat Kuntz nicht: "Sachen, die ich nicht beeinflussen kann, das hat meine Oma früher schon gesagt, da brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Ich warte auf den 26. November und schaue, was bei der Ziehung herauskommt."