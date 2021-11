Darts: Was Sie über Darts-Queen Fallon Sherrock wissen müssen

Begeisterung nach historischem Sherrock-Sieg: "Was Darts so geil macht"

Nach ihrem nächsten historischen Coup auch gegen Gabriel Clemens beim Grand Slam of Darts 2021 in Wolverhampton sind die Scheinwerfer mehr denn je auf Fallon Sherrock gerichtet.

Ihre Popularität und ihr Marktwert auch für den Weltverband PDC steigen und steigen - und damit gleichermaßen das Interesse an privaten wie persönlichen Hintergründen über die „Queen of the Palace“, wie sie seit ihrem 2019 im legendären Alexandra Palace während der WM begonnenen Höhenflug genannt wird. (Grand Slam of Darts: Spielplan und Ergebnisse)