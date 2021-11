Anzeige

Battlefield 2042: Das sind die stärksten DMRs im Spiel Battlefield 2042: Die stärksten DMRs im Spiel

Battlefield 2042: Welche DMR ist die stärkste? © EA

EarlyGame

Der Early Access von Battlefield 2042 ist gestartet und Spieler stürzen sich in Gefechte auf den neuen Karten. Welche DMRs sollte man dafür allerdings benutzen?

Battlefield 2042 steht kurz vor der Veröffentlichung und bereits seit einigen Tagen können Spieler die neuen Inhalte mit Early Access testen. Während die Beta des Multiplayer-Shooters vor einigen Wochen nicht wirklich gut bei der Community ankam, liest man in den vergangenen Tagen schon deutlich positiveres Feedback in den sozialen Medien. Neben den kritisch bewerteten Spezialisten sowie Fahrzeugen sind in Battlefield natürlich die Waffen wichtig. Welche Knarren auch wirklich gut sind, ist am Anfang gar nicht so leicht herauszufinden.

Deshalb schauen wir uns heute an, welche die stärksten DMRs in Battlefield 2042 sind.

Anzeige

Die stärksten DMRs in Battlefield 2042

Was ist also die beste DMR in der Meta von Battlefield 2042? Im Spiel habt ihr die Auswahl aus insgesamt drei Waffen dieser Klasse. Zunächst wäre da die DM7, die zwar in allen Bereichen grundsolide ist, aber auch nicht wirklich mehr bietet. Immerhin hat die Knarre einen coolen Look und hört sich außerdem richtig gut an.

In keinem Wert kommt die DM7 aber an den anderen beiden DMRs vorbei. Für Kämpfe auf einer längeren Strecke solltest du die SVK probieren, während Spieler, die ein schnelles Gameplay bevorzugen, wohl mit der VCAR glücklich werden.

Mit der SVK könnt ihr genauso aggressiv spielen wie mit der SWS-10. Darüber hinaus bietet diese DMR eine größere Anzahl an Aufsätzen, wodurch ihr variabler seid. Feuerkraft, Präzision und Reichweite stehen bei dieser Waffe im Fokus. Der einzige Aspekt, der uns nicht überzeugen konnte, war das Handling. Von den drei hier aufgezählten DMRs schneidet die SVK in diesem Aspekt am schlechtesten ab: Ein sehr spürbarer Rückstoß verhindert präzise und schnell aufeinanderfolgende Schüsse.

Unsere Lieblings-DMR in Battlefield 2042 ist die VCAR. Auf den ersten Blick sieht diese Knarre vielleicht etwas klein und unscheinbar aus, aber lasst euch nicht von ihrer Größe abschrecken. Wenn ihr gute Reflexe habt, ist die Waffe genau das Richtige für euch und ihr könnt einige verrückte Dinge während eines Matches anrichten. Die VCAR ist unglaublich schnell und belohnt eine aggressive Spielweise.