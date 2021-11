FC Bayern: So verlor Niko Kovac den Respekt der Bayern-Spieler

Niko Kovac hat während seiner Zeit beim FC Bayern keinen leichten Stand. Eine Entwicklung, die bereits bei einer US-Reise in seiner ersten Vorbereitung begann. Ihr Ursprung liegt in einer WhatsApp-Gruppe.

Niko Kovac hatte als Trainer des FC Bayern keinen leichten Stand - und das war vor allem in der Mannschaft der Fall. Ihren Ursprung nahm diese Entwicklung offenbar in einer WhatsApp-Gruppe mit dem Namen „Miami Nights“.

Schon kurz nach dem Amtsantritt im Juli kam es offenbar zum ersten Bruch mit Führungsspielern, wie Bild berichtet. Demnach begann alles schon auf der ersten Testspielreise für die Saison 2018/19, als der Bayern-Tross zur Tour an der US-amerikanischen Ostküste in Philadelphia und Miami Station machte.

Kovac verbietet Bayern-Stars Party in Miami

Sie saßen demnach gerade beim Abendessen und schmiedeten Pläne, als Kovac eine Ansage machte. Die Message: Keiner geht in der Nacht raus, denn in drei Tagen steht ein wichtiges Testspiel an und in sechs Wochen beginnt die Bundesliga.

FC Bayern: „Miami Nights“ als Spielerrevolte gegen Kovac

In der Folge riefen Rafinha, David Alaba und Franck Ribéry die WhatsApp-Gruppe mit dem Namen „Miami Nights“ ins Leben, die nichts mit dem gleichnamigen Musical zu tun haben sollte. Stattdessen handelte es sich um eine Spielerrevolte. In der Gruppe wurde die Abendplanung vorangetrieben und schon kurze Zeit später verließen die Stars der Bayern das Hotel.

Bayern-Star: So „hatte Kovac bei uns verloren“

„Wenn ein Trainer so eine ‚Mr. ­Hart‘-Ansage macht, muss er Konsequen­zen ziehen. Wir hätten das akzeptiert“, zitiert Bild-Reporter Christian Falk in seinem Buch einen Bayern-Spieler: „Indem er nichts sagte, hatte Kovac bei uns verloren. Die Folge war: Die Mannschaft rückte in Miami noch ein weiteres Mal für eine Partynacht aus, und so ging das die nächsten Monate munter weiter. Der Respekt vor Kovac war damit von Anfang an weg.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)