Michél Mazingu-Dinzey erklärt seine Trainerstationen in Antigua und dem Kongo

Anders als viele seiner bekannten Kollegen trainierte der ehemalige Profi (unter anderem FC St. Pauli, Eintracht Braunschweig und Hertha BSC) aber keine bekannten Vereine in Deutschland oder profilierte sich in der Jugendabteilung eines großen Profivereins, sondern trainierte exotische Teams im Ausland.

Der ehemalige Nationalspieler der Demokratischen Republik Kongo (33 Länderspiele) begann seine Trainerkarriere in seinem Heimatland beim FC Saint Eloi Lupopo in der Stadt Lubumbashi als Co-Trainer. Dort wurde er 2009 Vizemeister und qualifizierte sich mit dem Team für die CAF Champions League 2010.

Der Zufall bringt Dinzey nach Antigua

Am Rande des Budenzauber Emsland erklärte er live auf SPORT1, wie es zu diesem außergewöhnlichen Engagement kam: „Es war ein Glücksmoment. Ich habe mir ein paar Spieler in Düsseldorf angeguckt, die aus Antigua waren und da waren Betreuer dabei. Dann haben wir die ganze Nacht einfach so über Fußball geredet. Am nächsten Tag haben die mich dann angerufen und gefragt, ob ich Interesse hätte mal nach Antigua zu kommen und da die A-Nationalmannschaft zu trainieren.“