Roger Federer mit düsterer Tennis-Prognose: Sogar Wimbledon fraglich

„Die Wahrheit ist, dass ich unglaublich überrascht wäre, wenn ich in Wimbledon schon wieder spielen würde“ sagte der 40 Jahre alte Rekordsieger des Turniers in einem Interview mit dem Schweizer Tagesanzeiger .

Roger Federer erholt sich von dritter Knie-OP

Federer: „Möchte sehen, was ich als Profi leisten kann“

„Was meine sportlichen Ambitionen angeht, könnte man die so zusammenfassen: Ich möchte noch einmal sehen, was ich als Tennisprofi leisten kann“, sagte der 20-malige Grand-Slam-Sieger, der in dieser Statistik mit Rafael Nadal (Spanien) und Novak Djokovic (Serbien) auf einer Stufe steht.

Mit seinem Sieg bei den diesjährigen Australian Open erreicht Roger Federer einen weiteren Meilenstein in seiner einzigartigen Karriere. Als erster Spieler knackt der Schweizer die Marke von 20 Grand-Slam-Titeln. SPORT 1 blickt zurück auf die Triumphe des Maestro © SPORT1-Grafik: Davina Knigge/ Getty Images

Wimbledon 2003: Als 21-Jähriger gewann Roger Federer seinen ersten Grand-Slam-Titel ausgerechnet beim prestigeträchtigsten und ältesten Tennisturnier der Welt. Am Ende setzte er sich klar in drei Sätzen gegen den Australier Mark Philippoussis durch © Getty Images

Australian Open 2004: Ein gutes halbes Jahr später folgte Titel Nummer zwei. Diesmal setzte sich der Schweizer souverän gegen Marat Safin durch und feierte seinen ersten Triumph Down Under © Getty Images

Wimbledon 2004: Als Titelverteidiger angereist, konnte Federer seinen Titel in London verteidigen. Gemeinsam mit Damen-Siegerin Maria Scharapowa präsentierte er anschließend seine Trophäe beim traditionellen Champions Dinner © Getty Images

US Open 2004: Erster Titel in den USA: Mit 6:0, 7:6 und 6:0 entschied der "Maestro" das Finale gegen Lleyton Hewitt deutlich zu seinen Gunsten © Getty Images

Wimbledon 2005: Hattrick in Wimbledon. Auch Andy Roddick konnte die Dominanz des damaligen Weltranglisten-Ersten nicht brechen, der sich somit zum dritten Mal in Folge die Krone in Wimbledon aufsetzen durfte © Getty Images

US Open 2005: Auch die US-Open konnte Federer erfolgreich verteidigen. Gegner war der legendäre Andre Agassi, im letzten Grand-Slam-Finale seiner Karriere © Getty Images

Australian Open 2006: Gegen Überraschungs-Finalist Marcos Baghdatis, der im Turnierverlauf bereits den Weltranglisten-Zweiten Andy Roddick nach Hause geschickt hatte, holte Federer nach 0:1 Satzrückstand seinen zweiten Titel in Australien © Getty Images

Wimbledon 2006: Nummer vier in Serie: Dieses Mal durfte sich Shooting-Star Rafael Nadal aus Spanien an "King Roger" die Zähne ausbeißen © Getty Images

US Open 2006: Mit seinem Sieg in New York konnte Federer zum zweiten mal nach 2004 drei Grand-Slam-Titel in einem Jahr gewinnen. Dieses Kunststück konnte er auch im Folgejahr wiederholen... © Getty Images

Australian Open 2007: Den Auftakt dazu machte er bei den Australian Open gegen den Chilenen Fernando Gonzalez. Dieser Sieg war zudem gleichbedeutend mit dem zehnten Grand-Slim-Titel seiner Karriere. Und das im zarten Alter von 26 Jahren! © Getty Images

Wimbledon 2007: Wie im Vorjahr hieß der Gegner im Finale Rafael Nadal. Erst im entscheidenden fünften Satz konnte Federer das Match zu seinen Gunsten entscheiden. Das 7:6, 4:6, 7:6, 2:6 und 6:2 ging als eines der besten Wimbledon-Spiele in die Annalen ein © Getty Images

US Open 2007: Gegen den damals aufstrebenden Serben Novak Djokovic setzte sich der Schweizer im Finale ohne Satzverlust durch. Später präsentierte er seinen Siegerpokal auf dem legendären Times Square von New York © Getty Images

US Open 2008: Nach dem er zwischen 2003 und 2007 bereits fünf mal in Serie in Wimbledon gewinnen konnte, gelang ihm dies mit dem Finalsieg gegen Andy Murray aus Großbritannien auch bei den US Open (2004-2008) © Getty Images

French Open 2009: Der 14. Titel war ein ganz besonderer. Seinen ersten und bislang einzigen Sieg bei den French Open konnte der "Maestro" 2009 gegen den Schweden Robin Söderling feiern. Damit zählt er zu nur acht Spielern, die bei allen vier Grand-Slam-Turnieren triumphieren konnten © Getty Images

Wimbledon 2009: Nach der Niederlage im Vorjahr gegen Rafael Nadal gewann er nach einem Jahr Pause seinen sechsten Wimbledon-Titel. Final-Gegner war wie bereits fünf Jahre zuvor der Amerikaner Andy Roddick © Getty Images

Australian Open 2010: Seinen einzigen Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr konnte Federer bei den Australian Open feiern. Nach drei Sätzen war Gegner Andy Murray geschlagen © Getty Images

Wimbledon 2012: Dieser Titel sollte der vorerst letzte in der großen Sammlung des "Maestros" werden. Gemeinsam mit Damen-Siegerin Serena Williams präsentierte er im Anschluss die Siegertrophäe © Getty Images

Australian Open 2017: Mit dem Sieg bei den Australian Open im vergangenen Jahr beendete "FedEx" seine jahrelange Durststrecke und meldete sich unglaublich stark zurück. In einem hart umkämpften Match setzte er sich gegen Rafael Nadal durch © Getty Images

Wimbledon 2017: Wieder der heilige Rasen an der Church Road! Mit acht Siegen im Herren-Einzel avancierte Federer zum Rekordsieger in Wimbledon © Getty Images

