WWE: Scott Steiners legendäre "Math Promo" bei NXT eingeschmuggelt

„Math Promo“ von Scott Steiner bei WWE NXT aufgebracht

Heraus kam eine bewusst völlig absurde Wahrscheinlichkeitsrechnung, in der er die Siegchancen seiner Gegner bei der Großveranstaltung Sacrifice so verdrehte, dass er für sich eine Siegchance von 141 2/3 errechnete („I got a 141 2/3 chance of winning. The numbers don‘t lie and they spell disaster for you!“).