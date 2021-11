WM-Quali: Kanada schlägt Mexiko und träumt von Katar

Die kanadische Fußball-Nationalmannschaft darf weiter von ihrer ersten WM-Teilnahme seit 36 Jahren träumen. Das Team um Bayern Münchens Alphonso Davies besiegte Mexiko am Dienstag (Ortszeit) in Edmonton mit 2:1 (1:0). Durch den Erfolg sprang Kanada an die Spitze der Qualifikationsgruppe Nord-und Mittelamerikas. Nach acht Spielen führen die Kanadier mit 16 Punkten vor den USA (15 Zähler).