Boris Becker als TV-Film: Diese Stars spielen die tragenden Rollen

Becker packt aus: So kam es zur Besenkammer-Affäre

Bruno Alexander schlüpft für die Verfilmung des Wimbledon-Siegs 1985 in die Rolle von Boris Becker. Die tragenden Nebenrollen sind starbesetzt.

Am 16. Dezember strahlt RTL um 20.15 Uhr „Der Rebell - Von Leimen nach Wimbledon“ aus, bei dem die „phänomenale Erfolgsgeschichte des jüngsten Wimbledonsiegers“ der Geschichte nacherzählt wird, schrieb der Sender in einer Mitteilung. Becker war bei seinem Sieg bei dem legendären Grand-Slam-Turnier erst 17 Jahre alt. ( die ATP-Weltrangliste )

Boris Becker von Bruno Alexander verkörpert

Der Film zeige die „Kompromisslosigkeit des Profisports, den harten Kampf nach oben“ und gebe „Einblicke in die Psyche und das Leben eines Jungen, der schon früh zum Tennis-Idol aufsteigt und mit dem plötzlichen Ruhm umgehen muss“. ( Kalender der ATP-Saison 2021 )

Als Boris Becker wird Bruno Alexander zu sehen sein, der 22 Jahre alte Schauspieler, der als Kinderdarsteller des Max Paulsen in der ARD-Serie „Die Pfefferkörner“ bekannt geworden war. In diesem Jahr bekam er den „New Faces Award“ für seine Rolle als Michi in der Amazon-Serie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“.