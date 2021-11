Zverev vor Showdown gegen Hurkacz gelassen: "Liegt alles in meinen Händen"

Alexander Zverev macht sich vor dem Saisonabschluss in Turin keinen besonderen Druck.

Vor dem Showdown ums Halbfinale beim Saisonabschluss in Turin macht sich Alexander Zverev keinen besonderen Druck. Er sei „bereit“, am Donnerstag bei den ATP Finals gegen den Polen Hubert Hurkacz um den Einzug in die K.o.-Runde zu kämpfen, sagte der Tennis-Olympiasieger: