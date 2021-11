3. Liga: SC Verl – 1. FC Saarbrücken (Freitag, 19:00 Uhr)

Verl will gegen Saarbrücken die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Der SC Verl erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:2 als Verlierer im Duell mit dem 1. FC Magdeburg hervor. Die vierte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für den 1. FC Saarbrücken gegen den 1. FC Kaiserslautern.