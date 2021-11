2. Liga: Hannover 96 – SC Paderborn 07 (Freitag, 18:30 Uhr)

Paderborn will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei 96 punkten. Hannover kam zuletzt gegen Fortuna Düsseldorf zu einem 1:1-Unentschieden. Der SC Paderborn 07 siegte im letzten Spiel gegen den FC Ingolstadt 04 mit 2:1 und liegt mit 24 Punkten weit oben in der Tabelle.