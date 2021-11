Bundesliga: Drohen erneut Geisterspiele wegen Corona?

Beginnt alles wieder von vorn? Am Donnerstag geht der Blick des Sports gebannt in Richtung Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Dann wird über neue Maßnahmen im Kampf gegen Corona entschieden. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bosbach: „Infektionsrisiko bei Sportveranstaltungen gering“

Hörmann: Fehler dürfen sich nicht wiederholen

„Die DFL ist mit dem Thema ‚Fußball und Corona‘ von Beginn an sehr verantwortungsbewusst umgegangen. Ihr Schutzkonzept ist sehr ambitioniert und war Vorbild für viele Ligen im In- und Ausland“, lobt Bosbach. „Alle Befürchtungen, die bei der Wiederzulassung von Zuschauern von Karl Lauterbach & Co. mit drastischen Worten unter das Volk gebracht wurden, haben sich nicht bestätigt.“ So ernst die Lage auch sei - zurück zum Zuschauerausschluss mache sie nicht besser.