WM-Qualifikation: Niederlande fährt nach Katar, Türkei in den Playoffs, Aus für Haaland und Norwegen

Die Niederlande haben sich als zehnter und letzter Gruppensieger der europäischen WM-Qualifikation für die Endrunde 2022 in Katar qualifiziert. Der Elftal reichte im entscheidenden letzten Spiel in der Gruppe G ein 2:0-Erfolg gegen Mitkonkurrent Norwegen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Steven Bergwijn erzielte in der 84. Minute das erlösende Tor für die Niederländer. Memphis Depay legte in der Nachspielzeit noch einen zweiten Treffer nach.

Die Norweger büßten durch den 2:1-Sieg der Türkei im Parallelspiel in Montenegro sogar den zweiten Tabellenplatz ein. Das Team des verletzt fehlenden und schmerzlich vermissten BVB-Angreifers Erling Haaland wird also in Katar nicht mit von der Partie sein. Norwegen muss also weiter auf seine erste WM-Endrundenteilnahme seit 1998 warten. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)