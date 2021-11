CHL: München siegt - Mannheim kassiert deutliche Pleite

Red Bull München hat einen wichtigen Schritt in Richtung Viertelfinale in der Champions League (CHL) gemacht.

Red Bull München hat einen wichtigen Schritt in Richtung Viertelfinale in der Champions League (CHL) gemacht. Der dreimalige deutsche Meister setzte sich im Achtelfinal-Hinspiel beim HC Fribourg-Gotteron aus der Schweiz mit 4:2 (1:1, 3:0, 0:1) durch und geht nun mit Vorteilen in das Rückspiel in der kommenden Woche.