Poker, WSOP Main Event: Deutscher Koray Aldemir am Finale Table - neuer Poker-Weltmeister?

Koray Aldemir will neuer Poker-Weltmeister werden © instagram.com/kooraay90/

Beim Main Event der World Series of Poker greift mit Koray Aldemir ein Deutscher nach dem Titel. Er geht als Führender an den Final Table.

In Las Vegas steigt aktuell die World Series of Poker (WSOP). Seit dem 4. November läuft das Main Event, bei dem traditionell im No-Limit Texas Hold‘em der Weltmeister ermittelt wird.

6650 Spieler nahmen bei einem Buy-in von 10.000 US-Dollar teil, inzwischen ist das Turnier in der heißen Phase. Am Dienstagabend (22 Uhr) soll der Final Table starten. Dort spielen die verbliebenen neun Profis um den Titel – und ein üppiges Preisgeld.

Aldemir vor Finale in Führung

Dem Sieger winken neben dem begehrten goldenen Bracelet auch acht Millionen US-Dollar – und ein Deutscher hat die besten Karten! Koray Aldemir geht als Führender an den Finaltisch. Der 32-Jährige hat in seiner Karriere insgesamt bereits über 12 Millionen US-Dollar an Preisgeld eingespielt. Behält er im Finale die Nerven?