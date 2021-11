NFL: Baltimore Ravens enlassen Le'Veon Bell

Die Baltimore Ravens entlassen Running Back Le‘Veon Bell. Der einstige Pro Bowler meldet sich nach seinem Aus via Twitter zu Wort.

Es ist der nächste Tiefschlag in der Karriere des einstigen Superstars. Bei den Pittsburgh Steelers ging der Stern des ehemaligen Pro Bowlers auf, er sorgte allerdings auch neben dem Platz für Schlagzeilen. Unter anderem wurde er mehrere Spiele gesperrt, nachdem er unter Einfluss von Marihuana am Steuer seines Wagens erwischt wurde. Das Ende bei den Steelers war ein unrühmliches: Im Vertragsstreit trat Bell in einen Streik. Vorher hatte er einen 60-Millionen-Deal abgelehnt. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)