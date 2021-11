FC Bayern: Hoeneß sprach mit Salihamidzic über Streich als Trainer

Uli Hoeneß dachte in seiner Zeit als Präsident des FC Bayern über eine Verpflichtung von Christian Streich als neuem Trainer nach. Nun erklärt er, warum es am Ende nicht so kam.

Der Tabellenführer Bayern traf den noch ungeschlagenen SCF. Am Ende setzten sich die Münchner mit 2:1 durch und fügten den Breisgauern von Trainer Christian Streich die erste Niederlage zu. Der Respekt vor den Freiburgern war aber selten so hoch.

„Ein Verein wie der SC Freiburg. Wenn der mal in Schwierigkeiten käme, da würde ich hunderte Male hinfahren“, fiel nun auch Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß im OMR-Podcast von Philipp Westermeyer in die Lobeshymnen rund um den Klub ein: „Denn ich liebe diesen Verein, weil die alles so toll machen: Emotional, bescheiden und mit harter Arbeit.“ (Der OMR-Podcast mit Uli Hoeneß: Hier in voller Länge hören)