ATP Finals: Krawietz scheitert in der Gruppenphase

Der zweimalige French-Open-Sieger verlor am Dienstagabend in Turin mit seinem rumänischen Partner Horia Tecau auch die zweite Vorrundenpartie gegen die Australian-Open-Sieger Ivan Dodig/Filip Polasek (Kroatien/Slowakei) 6:7 (2:7), 5:7 und hat keine Chance mehr aufs Weiterkommen.

Bereits in den vergangenen beiden Jahren war Krawietz beim Saisonfinale mit seinem Stammpartner Andreas Mies in der Gruppenphase gescheitert. Das abschließende Match gegen die bereits fürs Halbfinale qualifizierten Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spanien/Argentinien) steht am Donnerstag damit ganz im Zeichen des Abschieds von Tecau, der seine Karriere demnächst beendet.